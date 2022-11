Couleurs de l’incendie, une fresque historique intense sous la direction de Clovis Cornillac

Couleurs de l’incendie est un drame historique français, basé sur le roman du même nom de l’auteur Pierre Lemaitre.

Cette histoire commence en 1927 quand Madeleine hérite d’un gigantesque empire financier à la mort de son père. Un empire qui s’écroule vite. Mais est-ce de sa faute ? Une femme à la tête d’un monde d’hommes, était-elle faite pour diriger cet empire ? Un empire qui lui a aussi coûté la vie de son fils ? Ruinée, Madeleine ne se laisse pourtant pas abattre et tente de comprendre pourquoi et comment tout cela est arrivé. Elle tente encore de surmonter son chagrin. Elle enquête sur tous ces hommes à l’origine de sa chute alors que la France et l’Europe entière assistent aux premiers ravages de cet incendie nationaliste venu d’Allemagne.

Ce film, on le doit à l’acteur Clovis Cornillac. Il signe ici son 4e film comme réalisateur. Et pour être certain de raconter la meilleure des histoires, Clovis s’est adjoint les services du romancier Pierre Lemaitre, qui scénarise son propre livre à l’origine de ce récit historique. Et c’est assez malin de proposer à l’auteur de réécrire son histoire, cela permet surtout d’éviter les trahisons à l’œuvre originale ou du moins de justifier celles-ci ! Couleur de l’incendie s’inscrit encore dans la lignée du film Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, ici aussi là aussi d’après une histoire originale de Pierre Lemaitre. D’ailleurs ces "Couleurs" sont aussi élégantes et soignées dans la mise en scène et la reconstitution de cette France de l’entre-deux-guerres que l’était cet "Au revoir". Rajoutez à cela un casting juste parfait avec Léa Drucker, Benoit Poelvoorde, Oliver Gourmet et Clovis Cornillac et cette partie d’échecs aux revendications féministes sur fond de vengeance vous fera passer un moment intense en salles. Il est le film idéal à voir en cette fin d’automne.