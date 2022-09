Couleur/Lumière, la Maison des Arts en mode minimal, à la croisée des arts et des sciences

Anne Veronica Janssens, artiste emblématique, met littéralement en œuvre la fragilité de nos perceptions. La présence de l’œuvre mise sur notre faculté à appréhender sa métamorphose. Magistral !

Un miroir posé sur une table et un filtre coloré sur une fenêtre sont des propositions attendues. Minimales, à l’excès !

Les photos plasticiennes de Michel Mazzoni touchent aux limites de l’expression photographique. Elle flirtent avec la peinture abstraite, la variété de textures, les noirs profonds et les gris-clair ombragés. L’œuvre colle au plus près de l’étymologie de l’acte de photographier : " écrire avec la lumière ". Image sensible !

L’artiste finlandaise Elina Salminen recherche de nouveaux moyens plastiques d’expression de la couleur et de la lumière. Les pigments sont posés sur le châssis, sous la toile. Le tissu voile et dévoile subtilement la couleur. Un dévoilement spirituel ! Une œuvre sombre d’un noir mat est couverte de suie. Réalisée avec la flamme d’une bougie comme pinceau, elle reflète une lumière intérieure. Une présence mystique !

Ohme est un collectif qui travaille à la croisée des arts et des sciences. Iris est une installation constituée de trois disques de verre recouverts de cristaux liquides thermochromiques. L’interaction de la lumière et de la matière crée les couleurs. Elles virent sous l’effet d’un changement de température qui modifie la structure moléculaire de la matière. L’œil observe, émerveillé, trois lagons aux nuances de blanc, de bleu et aux reflets irisés.

Elina Salminen au micro de Pascal Goffaux.