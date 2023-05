Couleur Café s'installera au pied de l'Atomium les 23, 24 et 25 juin

Du 23 au 25 juin, le festival urbain Couleur Café s'installe au pied de l'Atomium!

Le festival urbain le plus vert du pays se prépare pour sa 32ème édition. Rendez-vous les 23, 24 et 25 juin pour déguster un savoureux melting-pot de hip-hop, de soul, de funk, de dub, de reggae, de dance et de musique afro.

Plus de 80 artistes confirmés et émergeants ainsi qu’une dizaine de remarquables DJ’s viendront animer les 5 scènes installées dans le magnifique parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium. Retrouvez entre autres Roméo Elvis, Peet, TAYC, JUICY ou encore Coely!

Un cadre enchanteur, des décors hauts en couleur, des délices culinaires venus des 4 coins du monde, des milliers de festivaliers aux horizons divers, Couleur Café a tout pour vous immerger dans une expérience que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

