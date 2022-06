Sampa The Great

Elle représente la fraîcheur dans le monde du hip-hop. Sampa The Great nous vient tout droit d’Australie pour révolutionner son genre grâce notamment à ses origines de Zambie et du Botswana, elle mélange à la perfection sonorités soul, gospel et jazz dans son rap pour un cocktail détonnant. Si vous ne la connaissez pas encore, elle vous fera découvrir, dimanche 26 juin, son album "The Return" sorti sur Ninja Tune en 2019 ou encore son récent featuring avec Denzel Curry.