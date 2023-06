Couleur café jour 2 : la "care team", ballons roses et prévention contre les violences

P.O.V (comme pour "point of view"), c’est le carnet de bord de Tarmac en festival. Anecdotes, rencontres, backstage… Avec l’équipe on vous emmène avec nous.

Sur le festival, on croise dès l’entrée plusieurs bénévoles. Mais des bénévoles un peu différents des autres années. Ceux-là ont des ballons roses accrochés dans le dos et un t-shirt rose barbe à papa. Et contrairement à ce que nous dit un jeune homme, non, ces bénévoles ne sont pas là pour célébrer un enterrement de vie de jeunes filles. C’est la "care team". Une team de 56 personnes qui se relaye jour et nuit sur le site.

Du coup, on s’est dit que ce serait une bonne idée d’aller les rencontrer. Mais qu’est-ce donc cette nouvelle brigade ? C’est quoi une "care team" ?

On est donc partie à la rencontre de Lucie Wajnberg, la coordinatrice. Elle se trouve à la "care zone" justement. Pour le trouver, il faut suivre toutes les flèches roses qui ont été installées sur le site de couleur café. On a failli se perdre. Mais c’est surtout qu’on n’est pas toujours très douées. Le stand est quand même bien indiqué.

Il se trouve un peu à l’écart pour offrir une bulle à celles et ceux qui en ont besoin et en même temps assez proches des différentes scènes.

"La care team est là pour intervenir si elle voit des choses, pour gérer des situations de violences de tout ordre, si on vient les trouver, et à côté, il y a aussi le centre CPVS (centre de prise en charge des violences sexuelles, s’il y a besoin d’un suivi plus important".

Voilà pour la mission. Les équipes se trouvent à la fois sur le site et aussi au sein du camping de Couleur café. C’est la première fois que le festival met ce genre d’initiative en place. Ils ont notamment engagé Lucie pour ça et elle, elle s’est entourée d’autres associations comme Modus-Vivendi qui fait de la prévention des risques et qui a formé, par exemple, le staff des bars ou encore Bruzelle qui lutte contre la précarité menstruelle. Ensemble ils ont mis en place une charte à respecter au sein du festival… Une charte qui s’applique même aux artistes, souffle Lucie. On comprend donc que la "Care team", elle est là pour toutes formes de violences, qu’elles soient sexistes, sexuelles, verbales, qu’il s’agisse de discriminations… Et l’accueil y est bienveillant.

En cas de problèmes, si on est victime ou si on est témoin d’une agression, on peut aller voir directement les membres de "care team". Et s’il n’y en a pas à côté de nous ? Il existe un numéro de téléphone qu’on peut contacter aussi par SMS ou what’s app et partager notre localisation. Le numéro, c’est le : 0470.09.99.01.

Après un premier jour de festival, "même si on aimerait ne pas avoir de boulot, il y a quand même eu quelques incidents qu’on a dû gérer", explique Camille, une des bénévoles. Mais comme le dit Lucie, "ce qu’il y a aussi c’est que maintenant qu’on existe, les gens viennent nous rapporter des incidents. C’est plus visible, du coup, les gens viennent à nous". Et ce qui leur sera rapporté sera compilé dans une base de données, pour déterminer le type d’incidents qui peut survenir et avoir des données objectives sur les violences qui peuvent malheureusement parfois arriver en festival.

Avec Tarmac, on a l’habitude des festivals. Et on est un peu étonnés de voir ce genre d’équipe pour la première fois. On nous confirme que c’était une vraie volonté des organisateurs de Couleur café. Mais pourquoi pas avant ?

Parmi les gens qu’on croise, la plupart ont vu sur le site ou sur les réseaux sociaux que cette équipe allait être mise en place. Mais pour d’autres, ce n’est pas encore très clair. Cette première édition permettra peut-être qu’ils et elles finissent par savoir qu’une "care team" existe.