Couleur café jour 1 : Installations, amoureux des câbles et "expérience unique"

P.O.V (comme pour "point of view"), c’est le carnet de bord de Tarmac en festival. Anecdotes, rencontres, backstage… Avec l’équipe on vous emmène cet été.

Pour Tarmac, la saison des festivals commence vraiment avec le festival Couleur café. Mais qu’est-ce donc Tarmac en festival ? Tu pensais qu’on déployait deux personnes et trois smartphones ? Et bien non, comme le rappelle notre chef d’orchestre maison, Phil, entre les équipes techniques, les responsables des réseaux sociaux, les caméramans, les journalistes, les producteurs etc… En fait, c’est bien une vingtaine de personnes qui sont mobilisées. La mission de l’équipe ? "Etre visible, créer de l’interaction avec les festivaliers et le média, créer une expérience unique, un souvenir pour chaque festivalier et revenir avec des contenus originaux", nous dit Phil, le responsable événementiel.

Le jour J, l’équipe commence à arriver vers 13h. Mais pour certains ça fait déjà un bout de temps qu’ils sont sur site. C’est le cas de Phil mais aussi de Lloris, son équivalent pour le côté technique. A peine arrivé, on suit Phil, au pas de charge. Il est déjà à 9km parcouru, selon son smartphone. Il a le téléphone visé à l’oreille. Un problème d’accréditation à régler, c’est lui qui s’en charge. C’est lui qui s’assure qu’on ait une connexion qui fonctionne, les bons pass, que tous les espaces soient installés et fonctionnels… C’est aussi un ambianceur ! Un comme on en fait peu. C’est lui qui va sûrement créer des battles de danse devant le stand.

Depuis déjà la veille, les équipes techniques sont mobilisées (sous la pluie torrentielle) sont sur le pont pour installer le stand Tarmac qui est bien placé sur la rue du bien manger.

On retrouve Maxi, notre animatrice radio et Elise, l’assistante de production. Elise, son rôle c’est de s’assurer de savoir toujours où nous sommes en cas d’urgence et de répartir les missions de chacun, s’assurer que tout le monde a bien tout ce qu’il lui faut pour mener à bien sa mission. C’est un peu notre maman. "C’est un peu être comme Madame la directrice à l’école", nous explique Elise.

Maxi va commencer dans quelques petites heures la première de son émission "L’affiche", qu’elle anime de 17h à 19h avec Beba Storm, le programmateur radio de Tarmac. Quelques heures avant, l’ambiance est détendue. "J’ai hâte que ça commence, là c’est un peu le moment de flottement", explique Maxi. "On est dans les préparatifs, celui qui doit être dans le rush, c’est sûrement Phil". C’est bien le cas.

A 15h, le reste de l’équipe arrive. Les techniciens (caméramans et monteurs) arrivent les bras chargés de matériel. Et de câbles ! Beaucoup de câbles ! Mais pourquoi, les techniciens aiment à ce point les câbles ? "Le secret c’est de bien les enrouler", pointe en souriant Thomas, l’un de nos caméramans. "Le câble c’est ce qui permet de transmettre une info d’un point A à un point B", ajoute-t-il. Oui, les câbles c’est du sérieux. Sa mission à lui ? "Assister les journalistes pendant les interviews, filmer les concerts et retranscrire au mieux l’ambiance des festivals".

15h30, dernière réunion avant l’ouverture officielle du festival. On n’a jamais trop d’une réunion. Surtout chez nous. En écrivant ces lignes, il se passe une réunion entre nos deux responsables des réseaux sociaux de Tarmac, pour savoir qui publie quoi et quand. Ines et Waya se parlent en nom de code, on entend des mots étranges circuler dans le studio qu’on ne comprend pas toujours : "cap cut", "merch", "templates", "filtres" et autres joyeusetés. Parfois on dirait qu’elles sont en mission secrète. Mais il faut dire Tarmac est présent sur Instagram, Youtube, Tiktok et Facebook. Donc on accepte.

Reste pour les deux journalistes de l’équipe à être sûrs que nos demandes d’interviews avec les artistes aboutissent. Jusqu’au dernier moment, on ne sait jamais. On cherche également un set up un peu original. On part en repérage, on négocie. On voulait pouvoir enregistrer nos interviews dans un petit théâtre caché qu’on a aperçu par une porte dérobée. La réponse est oui. Négociation et débrouille, ça fait aussi partie de nos taches. Bon là, on a triché, on a envoyé notre chef, Thomas.

16h, ça y’est le festival ouvre ses portes. Le stand Tarmac aussi. On entend "Calm Down" de Rema sortir des baffles. De quoi nous mettre en jambes avant le concert de Naza.