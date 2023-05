Couleur Café : du beau monde dans le cru 2023 de Niveau 4

Le festival Couleur Café vient de dévoiler une série de nouveaux artistes qui complètent son line-up. Et parmi les annonces, il y a celle du casting de Niveau 4 : un show unique et inédit qui rassemble la crème de la crème de la nouvelle scène rap belge.

Roméo Elvis, Caballero, Jean Jass, Isha, Coely,... De nombreux artistes belges aujourd'hui confirmés sont passés par la case Niveau 4. L'objectif de ce show organisé depuis 2016 par le festival bruxellois, c'est de mettre en avant ceux qui seront peut-être les futures stars du rap belge.

Et quand on parle de rap belge, on parle bien de toute la Belgique. Niveau 4 c'est donc aussi la rencontre entre les artistes rap les plus prometteurs du nord et du sud du pays. "L'union fait la force", la devise de la Belgique, a rarement été aussi adaptée ! C'est ainsi que des artistes comme Zwangere Guy ou Coely se sont retrouvés sur la même scène que des francophones prometteurs.

Absolem et Gutti, entre autres

Cette année, la sélection est plutôt alléchante puisque certains noms sont déjà bien installés. On retrouve ainsi Absolem, rappeur d'origine liégeoise ayant migré à BX, déjà bien connu par les suiveurs du rap belge. Il a récemment sorti son 5ème projet, dont la release party a d'ailleurs lieu à l'AB ce jeudi ! Après avoir rappé sur la scène des Ardentes, prouvé ses talents de kickeur sur ses différents projets et participé à la saison 1 de "Nouvelle Ecole", le voici donc dans le casting de Niveau 4 à Couleur Café. Une nouvelle réussite pour le rappeur qu'on avait reçu dans Posés l'an dernier.