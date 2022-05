Couleur Café annonce sept nouveaux noms et une Dub Stage "plus festive que jamais"

La "Dub Stage" sera "plus grande, plus lourde et plus festive que jamais", ont annoncé jeudi les organisateurs du festival Couleur Café, qui ont annoncé la participation d’artistes tels que Reggaebus et French O.B.F Sound System. Le festival de musique du monde se tiendra sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, les 24, 25 et 26 juin prochains.