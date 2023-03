Couillet : un stage d’astronaute au Centre de Culture Scientifique de l’ULB

Une trentaine d’enfants de 8 à 14 ans ont passé une semaine les yeux tournés vers le ciel, cette semaine. Le Centre de Culture Scientifique de l’ULB, sur le site de Parentville, à Couillet, proposait un stage d’astronaute, ni plus ni moins. Au programme, la découverte des planètes, de la station spatiale, des conditions de vie sur la lune… Mais des activités sportives, aussi. Car pour s’envoler dans l’espace, il faut une certaine condition physique. Cerise sur le gâteau, une excursion à l’Euro-Space Center de Redu !

Le jour de notre visite, les plus petits apprennent comment reproduire une aurore boréale. L’activité solaire de ces derniers jours, particulièrement importante, a laissé espérer qu’on puisse observer le phénomène sous nos latitudes. Ce ne fût pas le cas, malheureusement pour les jeunes stagiaires. Mais des aurores ont été observées depuis le nord des Pays-Bas. C’est exceptionnel ! Pour nos jeunes astronautes, des photos et des vidéos, seulement, mais qui ont fait briller les yeux de Nosra : "après les avoir vues en vidéo je rêve de les voir en vrai".

Pour l’heure, on apprend à essayer de les reproduire. Nosra, toujours elle, nous explique : "Prenez un coton de ouate et mettez-le dans un saladier. Mettez-y le feu et asperger par exemple de calcium. La flamme change de couleur". Nicolas a une explication plus scientifique, preuve qu’il a été vraiment très attentif aux explications : "en fait, dans la nature, le champ magnétique excite l’atmosphère. Le cuivre présent dans l’atmosphère est chargé d’énergie, attiré par le champ magnétique. En relâchant cette énergie, quand le soleil disparaît à l’horizon, cette énergie est relâchée et le cuivre donne une couleur verte à l’atmosphère. C’est cela qui crée les aurores boréales". Qui, à 10 ans, était capable d’expliquer cela ? Chapeau, Nicolas !

Animatrice, Julie Dewasmes constate un double intérêt pour ces stages : "Il y a des parents qui ont envie de sortir des stages classiques et proposent à leurs enfants d’essayer des choses différentes. Mais il y a aussi des enfants qui sont naturellement attirés par l’espace et tout cela contient en termes d’imaginaire et de rêve". Dans les deux cas, l’apprentissage est ludique. Car oui, il s’agît bien d’apprendre en s’amusant : "Ce n’est pas du tout théorique. Ils sont en permanence en train de manipuler, de tester. Ce n’est pas du tout l’approche scolaire. Généralement, ils en ressortent ravi de tout ce qu’ils ont appris en jouant". Un stage qui, pourquoi pas, suscitera des vocations. "Les métiers dans le milieu des sciences sont en pénurie, explique Julie. Pourtant ce sont des métiers qui sont de plus en plus nécessaires. Si on peut montrer dès le plus jeune âge que ce sont des disciplines qui peuvent être fun et amusantes, peut-être alors que certains y prendront goût et décideront de se lancer dans le domaine".