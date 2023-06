Couillet : les grandes orgues de Saint-Basile sont en sursis

Lors du dernier conseil communal de la Ville de Charleroi, la question a été posée. Quel avenir pour l’église Saint-Basile de Couillet ? L’édifice religieux est fermé au public depuis plus de 20 ans. Pour des raisons de sécurité avait alors argumenté l’autorité publique. Mais une étude de stabilité n’a pas confirmé de risques majeurs. Tout au plus quelques infiltrations d’eau et des corniches à rénover. Des travaux somme toute minimes mais qui n’ont jamais été entrepris. La fabrique d’église propriétaire des lieux n’en avait pas les moyens et la Ville de Charleroi n’a jamais octroyé le moindre centime. L’actuel président de la fabrique d’église, dépité, explique les démarches entreprises : "mon prédécesseur a écrit à la reine, il a écrit à l’abbaye de Chimay, il s’est même adressé à Albert Frère pour obtenir les moyens nécessaires pour la rénovation des corniches. Car il ne s’agissait que de cela. Quelques travaux sur les corniches. Mais personne n’a jamais répondu. Du côté de la Ville, c’est l’échevin des bâtiments de l’époque, Claude de Spiegeleer, qui a toujours sèchement répondu "pas un centime pour Saint-Basile"! Et voilà où on en est". Vitraux brisés, l’édifice est aujourd’hui probablement le plus vaste et le plus beau pigeonnier dont puissent rêver les volatiles. En plus de vingt ans, ils s’en donnent à cœur joie dans la large église de type néogothique. Fientes et cadavres de pigeons ornent le sol et le mobilier restant. Dont les splendides orgues, instrument classé en 2009 au patrimoine wallon.