Couac à la Chambre : quand le PTB détourne la "loi d’initiative citoyenne"

Cela devait être une vraie "première" à la Chambre, en commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions, cet après-midi. A l’ordre du jour : la première pétition à avoir franchi le seuil de 25.000 signatures, donnant ainsi de facto aux pétitionnaires le droit d’être entendus par les députés. De quoi ouvrir une nouvelle possibilité "plus citoyenne" et "participative" de faire ou de modifier une loi. Ce que certains ont déjà baptisé la "loi d’initiative citoyenne". En plein dans l’air du temps, de la volonté de renouveau politique, de réconciliation du citoyen avec la "chose politique".

La pétition présentée ce mercredi à partir de 13 heures défendait l’idée d’une pension minimale pour tous à 1500 euros nets par mois, pension complète après 40 ans de carrière. Une idée qui a recueilli pas moins de 180.000 signatures depuis 2019, bien au-delà donc des prescrits minimaux réclamés pour enclencher un débat parlementaire par cette voie.

3 orateurs "militants notoires" PTB

La pétition est d’abord brièvement résumée sur ses enjeux pour les députés par trois signataires. Un jeune carolo qui s’interroge sur sa future pension, les difficultés de pouvoir en percevoir une à l’avenir et de réussir à en vivre. Une employée flamande de titres-services, mère de famille. Une autre mère de famille francophone, employée dans les assurances, retraitée dans trois ans et très inquiète, qui présente, elle, un argumentaire très construit, plein de chiffres. Des témoignages émouvants certes.

Mais voilà. En quelques clics rapides sur des moteurs de recherche bien connus, on s’aperçoit – oh surprise ! – que les trois signataires sont en fait non de simples quidams, mais des militants notoires, voire des élus PTB ou PVDA. Ce qui n’a jamais été précisé avant leurs auditions.