Côté gauche, côté droit, Mbappé régale face à la Pologne

Kylian Mbappé a régalé face à la Pologne lors du 1/8e de finale de la Coupe du monde. L’attaquant du PSG a inscrit un doublé et prend la tête du classement des buteurs de ce mondial.

Alors qu’Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé en a profité lui aussi pour marquer. Il a claqué deux buts splendides lors de la victoire 3-1 face à la Pologne lors du 1/8e de finale de la Coupe du monde en trouvant à chaque fois un coin du but de Szczesny.

Avec ces deux buts de plus, le Français prend du même coup la tête du classement des buteurs (5 buts) et se rapproche du record français de Just Fontaine et ses 13 buts en Coupe du monde. Mbappé est pour le moment à 9. Le record absolu de Miroslav Klose avec 16 est aussi à portée du jeune attaquant.

Il devient aussi le premier joueur de moins de 24 ans à mettre 9 buts en Coupe du monde. Avec de telles performances et de telles statistiques, il va falloir se lever tôt pour arrêter la France et Mbappé. Prochaine victime, l'Angleterre ou le Sénégal en 1/4 de finale le samedi 10 décembre à 20h00 heure belge.