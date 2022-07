Côte d'Azur : la justice sanctionne trois entreprises qui pratiquaient la nage en mer avec les dauphins illégalement

Après une première réunion d'information avec les trois opérateurs en décembre 2020, "nous avons constaté en février 2021 que l'activité était toujours proposée sur leur site internet", a ajouté le parquet.

Après un rappel par la gendarmerie maritime en avril 2021, les trois sociétés "ont continué tout l'été 2021, parce que c'est très lucratif".

Début juillet, alors que la gendarmerie maritime constatait que cette nage avec dauphins se poursuivait et après un signalement de l'association France nature environnement (FNE), le parquet a placé les trois gérants des trois sociétés en garde à vue et mené des perquisitions. Les quatre bateaux des trois entreprises ont été saisis.

Les trois gérants seront de nouveau entendus "pour être jugés d'ici à la fin de l'année", notamment pour "pratique commerciale trompeuse" et "perturbation volontaire d'espèce animale non domestiquée protégée", a ajouté le parquet. Les gérants risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende ainsi que 750 euros d'amende par client et une confiscation des biens.