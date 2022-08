Depuis l’an 2000, le nombre de bateaux de pêche à la Côte belge a diminué de près de moitié, selon des chiffres fournis par la ministre Hilde Crevits (CD&V) en réponse à une question parlementaire.

En 2000, on dénombrait encore 127 chalutiers. En 2008, ils n’étaient plus que 100. Aujourd’hui, on en compte encore 64.