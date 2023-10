Costumes Halloween : Barbie, Yellowstone et Oppenheimer dans les tendances

Les tendances Google sont unanimes, à Halloween on verra un mixte de costumes inspirés de Barbie, Oppenheimer et la série à succès Yellowstone.

En Angleterre, une étude a été réalisée pour analyser les données de recherche Google afin de découvrir les costumes d’Halloween de 2023. Et ce seront les films et séries qui domineront le haut du panier : parmi les 10 tenues les plus populaires figurent Beth Dutton et Rip Wheeler de Yellowstone, Ellie de The Last of Us, Ted Lasso et Wednesday Addams.

Cependant, ce sera encore Barbie qui raflera la première place. Les costumes liés au film phénomène (qu’on aime ou pas) dominent la liste des principales tendances avec les recherches de "Barbie en roller" ayant augmenté de 2500% et les recherches de "costumes de Ken" de 1285%. Mais la Barbie la plus recherchée serait "cowgirl Barbie" avec une augmentation de 11.900%…

Les costumes d’Oppenheimer sont les deuxièmes tenues d’Halloween les plus populaires en 2023, avec une augmentation de 2500% des recherches.