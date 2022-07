Costume, torse nu et fantaisie : la nouvelle définition de l'élégance au masculin.

Non, le costume n'est pas mort. Si les hommes ont momentanément troqué le deux-pièces - ou trois - contre des jeans, pantalons cargos et autres joggings, ils devraient très bientôt renouer avec cet incontournable du dressing masculin. Le costume se fera plus décontracté que jamais, voire déstructuré, via des coupes amples, parfois surdimensionnées, des matières légères et même des modèles volontairement déchirés ou agrémentés de divers ornements.

Officine Générale, Louis Vuitton, Y/Project, Dries van Noten, Dolce & Gabbana, Dior Homme ou encore Ermenegildo Zelda comptent parmi les maisons de luxe qui ont dévoilé ce type de costumes.

Notons toutefois que d'autres marques ont misé sur des silhouettes plus structurées et plus ajustées. C'est le cas de Celine, Prada et Mowalola par exemple, dont les modèles s'apparentent beaucoup plus à ceux que ces messieurs portaient avant la crise sanitaire.