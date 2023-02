Cosse : « C’est parce qu’on est nous-même touché par notre musique que l’on parvient à toucher les gens »

Hello les gars, votre premier album sort ce vendredi, comment vous sentez-vous comment l’approche de la sortie ?

Félipé : On est vraiment excités. Ça a été un long processus, donc on a vraiment hâte. Entre le moment où on a enregistré l’album et fait les premières maquettes début 2021 et aujourd’hui il s’en est passé des choses… Même si au vu du monde cet album ouvre un nouveau chapitre pour nous, on travaille déjà sur le deuxième et on a hâte de pouvoir avancer vers la suite.

On vous a découvert en 2020 avec "Nothing Belongs to Anything". Depuis, vous avez tourné à l’étranger et notamment joué au Hellfest. Finalement, pour un premier EP, il vous a emmené loin !

Nils : On ne s’attendait pas à ce que cet EP marche aussi bien. Aujourd’hui, on continue de tourner grâce à cet EP en fait, c’est assez fou ! Ça nous a permis de nous développer sur la route et de gagner en maturité. La plupart des morceaux de l’album ont d’ailleurs été écrits avec le live en tête.

Félipé : Pour moi, cette approche live du projet est très importante. On a pu tester les nouveaux morceaux et les vivre en live. On ne pourrait jamais enregistrer une maquette en studio sans être passé par cette expérience-là. Il faut que les morceaux existent dans l’air entre nous et qu’on puisse les apprivoiser.