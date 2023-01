Cosmopaark : "Pour faire du shoegaze, on n’a pas forcément besoin d'être dépressif"

Le shoegaze est une musique qui est souvent associée à l’expression de sentiments. Est-ce que vous voyez la musique comme un espace libérateur ?

Clément : Pour faire du shoegaze, on n’a pas besoin de forcément être dépressif ou de parler de trucs intimes (rires). Mais pour moi, la musique c’est un espace personnel où on est libre de faire ce que l’on veut et d’exprimer tout ce que l’on ressent. Pour ce premier album, j’avais envie d’être un peu plus cru et d’exprimer mes sentiments de manière plus frontale.

Simon : L’album parle de choses hyper sombres malgré le fait que la musique soit assez solaire. C’est assez surprenant et plus profond que ça en a l’air. Et c’est justement ce contraste qui est intéressant !

On retrouve finalement cette dualité dans la pochette du disque qui est très contemplative…

Clément : La pochette a été réalisée par une artiste qui s’appelle Suji Park.

Simon : Comme quoi il y avait déjà Park dedans (rires).

Baptiste : C’est une photographe coréenne qui habite en France. Elle fait des trucs vachement intéressants !

Vous avez également réalisé des clips maison, comme celui de "Haunted House". C’est important pour vous d’envisager le projet sous toutes ses facettes ?

Clément : Honnêtement ? C’était un peu une question de budget (rires). Mais c’est super cool de pouvoir concevoir le projet dans son ensemble.

Simon : D’autant plus que la musique que l’on fait est hyper visuelle. Il y a quand même un côté cinématique dans le shoegaze. Les ambiances, les textures font parfois vraiment référence au cinéma. C’est trop cool de ne pas considérer la musique uniquement via le son et de pouvoir l’utiliser pour suggérer des images et des émotions.