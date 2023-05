Cosmétiques : quels sont les différents types d'argile pour la peau et leurs bienfaits ?

La terre d’argile, au fort pouvoir d’absorption et bourrée de sels minéraux, s’invite dans notre salle de bains et dans notre pharmacie. Verte, rouge, brune et blanche, Rachel Dipinto, spécialiste des soins au naturel et chroniqueuse pour Tendances Première, nous parle de toutes les vertus des argiles.

"L’argile, c’est de la boue décomposée en milliards de particules de la croûte terrestre, principalement du granit. Le temps estimé pour cette décomposition est de 1000 ans ! Selon la zone géographique d’extraction, le type de minéraux sera différent" indique Rachel Dipinto qui poursuit : "Toutes les argiles apportent des minéraux et des pigments et par leur structure en lamelles, ont un fort pouvoir d’absorption. La boue sera séchée au soleil ou artificiellement, ce qui justifiera le prix parfois plus élevé selon la marque utilisée".