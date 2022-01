Cosmétiques au CBD : Martha Stewart entre dans la danse

Disponible sur le site Shopcanopy.com, la gamme est actuellement constituée de la CBD Super Strength Cream entièrement dédiée à la récupération, de la CBD Daily De-Stress Cream aux vertus stimulantes et réconfortantes et de la CBD Sleep Science Cream axée sur le sommeil. Le tout est décliné en plusieurs formats.

Dans une interview accordée au site spécialisé, Martha Stewart a d'ores et déjà fait savoir que la gamme serait prochainement élargie aux soins pour le visage, voire aux soins capillaires.

"Vous verrez du skincare dans le courant de l'année et des produits fabuleux, que j'ai utilisés. Cela fait maintenant plus d'un an que je teste mon produit et il est vraiment efficace", a-t-elle expliqué à WWD.