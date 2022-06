CORTEO, la magie du Cirque du Soleil à Anvers

Eve Willems est guitariste et accordéoniste (sa boîte à frissons comme elle l’appelle !) et c’est avec ces deux instruments que cette musicienne bourrée de talents colore la scène de Corteo. Un spectacle qui vous entraîne entre ciel et terre, alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs. Deux heures de magie en l’honneur de la vie du clown Mauro.