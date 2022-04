Corsica Marina : entre pouvoir d’achat, immigration et rejet des institutions, le succès de Marine Le Pen en Corse

La Corse a majoritairement voté pour Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle française, ce dimanche 24 avril. Avec 58,08% des suffrages, la candidate du Rassemblement national a réalisé 16 points de mieux que le président sortant Emmanuel Macron. Ce score est une non seulement une image inversée du résultat électoral de la France métropolitaine mais aussi le scénario opposé de l’élection présidentielle de 2017. Comment expliquer ce résultat ? A l’instar des résultats à Mayotte, la Réunion ou en Guyane, le discours de Marine Le Pen sur le pouvoir d’achat et la défiance démocratique ont fait mouche sur les électeurs de l’île de Beauté.