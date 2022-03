Corse : l’histoire de la lutte armée pour l’indépendance est-elle appelée à se répéter ?

Du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin au président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, des élus indépendantistes aux syndicats étudiants en passant par les clandestins du FLNC : Les acteurs du dossier corse sont nombreux, et chacun défend ses intérêts.

L’acteur central, présenté comme "interlocuteur privilégié" par le ministre français de l’Intérieur, le leader autonomiste Gilles Simeoni est l’ancien avocat d’Yvan Colonna.

Fils aîné d’Edmond Simeoni, considéré comme le "père du nationalisme corse moderne", il a depuis des années à ses côtés, dans ses combats la présidente autonomiste de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis. Cette dernière est une économiste dont il est ami d’enfance.

Gilles Simeoni avait remporté les élections territoriales de 2015 et 2017, au sein d’une coalition nationaliste où il côtoyait les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni de Corsica Libera. Maisil était reparti seul en campagne en 2021. Succès : il raflera 40,6% des voix, et son parti Femu a Corsica obtiendra la majorité absolue à l’Assemblée de Corse, avec 32 sièges sur 63.

Face à Gilles Simeoni, c’est donc le ministre français Gerald Darmanin qui devra défendre le position de l’Etat français.

Gérald Darmanin, désigné par le président Emmanuel Macron comme le nouveau "Monsieur Corse" du gouvernement, a désigné un conseiller dédié à l’île, Grégory Canal. Par ailleurs, c’est un nouveau préfet, Amaury de Saint-Quentin, qui a pris ses fonctions au début de la crise. Originaire de Nouvelle-Calédonie, ce "Caldoche" se présente comme un "partenaire des élus" corses avec lesquels il veut "renouer le dialogue". Il a succédé à Pascal Lelarge, décrié dans l’île et mal aimé des nationalistes.

Mais à côté de ces acteurs institutionnels, des élus, et des mouvements plus radicaux, jouent un rôle essentiel. Tout d’abord, les indépendantistes, avec, comme symbole de leur lutte, un homme de plus de 30 ans de militance : Jean-Guy Talamoni. Ce dernier a incarné la figure politique des indépendantistes corses, à la tête de divers mouvements considérés comme la vitrine légale du Front national de libération de la Corse (FLNC). Mais son parti, Corsica Libera, s’est effondré lors des élections territoriales de 2021. Il ne sauve qu’un seul des 13 sièges qu’il détenait dans l’assemblée précédente. Celui qui en a tiré les marrons du feu, c’est Paul-Félix Benedetti, dont le parti Core in Fronte est devenu le principal parti indépendantiste, après avoir refusé l’alliance nationaliste en 2015 et 2017. Il a fait son entrée à l’assemblée insulaire en 2021 avec six élus.

Au total, 46 sièges sur 63 sont nationalistes, les 17 restants revenant à une coalition de droite. A l’origine des grandes manifestations de Corte et Bastia de ces dernières semaines figurent les trois syndicats étudiants nationalistes Ghjuventu Paolina (GP), Ghjuventu Indipendentista (GI) et Cunsulta di a Ghjuventu Corsa. Dans un communiqué jeudi soir, les syndicats ont averti que "seule la libération des prisonniers politiques permettra une issue à la situation de violence actuelle": "Sans ce geste, la mobilisation" pourrait "se rapprocher du point de non retour".

Ces différentes fractions du mouvement corse ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes. La tension sur l’île a d’ailleurs été illustrée mercredi dernier en soirée, quand le leader indépendantiste de Core in Fronte a dû prendre la défense de l’autonomiste Marie-Antoinette Maupertuis, critiquée par des manifestants à Ajaccio qu’elle informait de l’état des discussions avec Gérald Darmanin. "Un peu de respect ! […] Ca fait 250 ans qu’on attend et on ne pourrait pas attendre trois ou quatre heures ? ! Allons ! Mettez-vous un peu de plomb dans la cervelle !", a-t-il lancé.

Mercredi, le Front de libération nationale de la Corse (FLNC) avait, lui, indiqué dans un communiqué "apporter (son) soutien à la jeunesse corse en lutte", en se faisant également menaçant.