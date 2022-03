Corse : après une nuit d'"émeutes", manifestations dans le calme à Ajaccio

"On a été quelques-unes, enseignantes, mères de famille, à se mettre devant la banderole pour éviter autant que possible que cela dégénère comme hier soir", a-t-elle poursuivi.

Au total, 23 lycées ou collèges étaient partiellement bloqués jeudi en Corse, sur 47 au total, selon le rectorat. Le STC (Syndicat des travailleurs corses) Education a pour sa part déposé un préavis de grève courant jusqu'au 31 mars.

Une nuit de violence

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la colère est montée d'un cran, avec des heurts violents entre certains protestataires et les forces de l'ordre à Ajaccio, Calvi (Haute-Corse) ou encore Bastia. Au moins 14 personnes ont été blessées à Ajaccio, 23 CRS et trois civils à Bastia, selon les préfectures.

"On a subi deux assauts hier contre le tribunal", dont un "où à priori une quinzaine d'individus sont entrés dans le bâtiment et ont incendié le rez-de-chaussée, la salle des pas perdus, dégradé du mobilier, de l'informatique et des vitres", a décrit à l'AFP Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio, en parlant "d'émeutes".

Les syndicats de magistrats ont exprimé jeudi leur "soutien aux magistrats et fonctionnaires du tribunal d'Ajaccio" de même que les chefs de cour à Bastia.

Cinq personnes interpellées

Certains manifestants, équipés d'une mini-pelle mécanique, ont également dégradé une agence du Crédit Agricole d'Ajaccio avant de se diriger sur la place Claude Erignac, lieu hautement symbolique, où plusieurs personnes se sont interposées pour éviter toute déprédation. Jeudi, la caisse régionale du Crédit agricole a fait part à l'AFP de "sa tristesse face à ces dégâts", rappelant que la banque est "entièrement au service du territoire et des Corses".

Cinq interpellations ont eu lieu, a précisé le procureur, qui "appelle évidemment à l'apaisement général", regrettant "une surenchère dans la violence (...) du côté des manifestants".