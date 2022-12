Personnage historique popularisé au cinéma grâce à Romy Schneider, l’Impératrice Sissi est bien plus qu’une jolie princesse potiche plongée dans un univers de contes de fées. Dans " Corsage ", on la découvre en héroïne qui aspire à une existence moins superficielle et surtout moins assujettissante. À l’écran, sa trajectoire indocile fait écho à des problématiques d’aujourd’hui, comme les injonctions à la minceur, à la jeunesse éternelle et à une beauté de papier glacé.