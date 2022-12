Corsage, gagnez deux places pour le film, au cinéma de votre choix

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire.

Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.

Un film de Marie Kreutzer

Gagnez deux places