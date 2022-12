Corruption présumée au Parlement européen : quatre personnes en état d’arrestation, dont la vice-présidente grecque Eva Kaili

Six personnes au total ont été privées de liberté vendredi dans le cadre de l’enquête à grande échelle du parquet fédéral et de la police fédérale pour des délits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent concernant le Parlement européen et un état du Golfe, annonce le parquet fédéral dans un communiqué diffusé dimanche.

Quatre individus ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction bruxellois qui dirige l’enquête. Ils sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption. Dans cette affaire "est suspecté le versement d'importantes sommes d'argent ou l'offre de cadeaux significatifs à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique permettant, au sein du Parlement européen, d'influencer les décisions" de cette institution, souligne le communiqué du parquet.

Deux personnes ont été libérées par le juge, ajoute le parquet fédéral. Selon l’AFP, qui cite une source judiciaire, la vice-présidente grecque du Parlement européen Eva Kaili fait partie des quatre personnes arrêtées.

Elle n'a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire car l'infraction qui lui est reprochée a été constatée "en flagrant délit" vendredi, a expliqué cette même source.

Cette source a confirmé des informations de presse selon lesquelles Mme Kaili était en possession de "sacs de billets" vendredi soir lorsque la police belge l'a interpellée.

Des eurodéputés de gauche, dont l'écologiste Philippe Lamberts au nom du groupe des Verts au Parlement européen, ont demandé la démission de Mme Kaili, exclue dès vendredi soir du parti socialiste grec (Pasok-Kinal).

Un eurodéputé perquisitionné: Marc Tarabella?



Samedi soir, vers 20 heures, le domicile d’un deuxième député européen a également été perquisitionné, a indiqué le parquet fédéral. Il s’agit de l’eurodéputé socialiste Marc Tarabella, ont révélé Le Soir et Knack. Le parquet fédéral n’a pas confirmé le nom de la personne impliquée, mais le député a confirmé l'information à l'agence Belga.

"La justice fait son travail d'information et d'enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n'ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire", a commenté le député.

600.000 euros retrouvés

Selon Le Soir et Knack, qui ont conjointement mené l’enquête, l’ancien député européen soupçonné dans cette vaste affaire est l’italien Pier-Antonio Panzeri, issu du groupe Socialistes et Démocrates (S&D). L’homme a siégé au Parlement européen de 2004 à 2019. Âgé de 67 ans, Pier-Antonio Panzeri dirige aujourd’hui une association de lutte contre les violations des droits humains, Fight Impunity. C’est à son domicile privé que les 600.000 euros ont été trouvés.

La vice-présidente du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili, elle aussi issue du groupe Socialistes et Démocrates a été expulsée de son parti, le mouvement socialiste panhellénique (PASOK), après ces soupçons de corruption. Selon certaines sources européennes, elle est proche de Pier-Antonion Panzeri.

En Italie, la femme et la fille de l’ancien député ont également été interpellées dans le cadre de l’enquête, annoncent dimanche des médias italiens et le site Politico. Elles auraient joué un rôle actif dans les affaires de Pier Antonio Panzeri. Des pots-de-vin auraient permis à la famille de faire construire une ville dans les Alpes italiennes et d’organiser une fête de famille fastueuse dont l’organisation aurait coûté 100.000 euros.

La femme et la fille de l’ancien eurodéputé, qui contestent les accusations, ont été placées sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction de Brescia. La police italienne a agi sur base d’un mandat d’arrêt européen, selon Politico.