Corruption présumée au Parlement européen : Marc Tarabella suspendu de sa qualité de membre par le PS

Ces faits interviennent après une enquête à grande échelle du parquet fédéral et de la police fédérale pour des délits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent concernant le Parlement européen et un état du Golfe, telle qu’elle a été confirmée par le parquet fédéral dans un communiqué diffusé dimanche.

Quatre individus ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction bruxellois qui dirige l’enquête. Ils sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption. Dans cette affaire "est suspecté le versement d’importantes sommes d’argent ou l’offre de cadeaux significatifs à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique permettant, au sein du Parlement européen, d’influencer les décisions" de cette institution, souligne le communiqué du parquet.

Deux personnes ont été libérées par le juge, ajoute le parquet fédéral. La vice-présidente grecque du Parlement européen Eva Kaili fait partie des quatre personnes arrêtées. Elle n’a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire car l’infraction qui lui est reprochée a été constatée "en flagrant délit" vendredi.

600.000 euros ont aussi été retrouvés au domicile d’un ancien député européen. Il s’agirait, selon Le Soir et Knack, qui ont conjointement mené l’enquête, de l’italien Pier-Antonio Panzeri, issu du groupe Socialistes et Démocrates (S&D). L’homme a siégé au Parlement européen de 2004 à 2019 et dirige aujourd’hui une association de lutte contre les violations des droits humains, Fight Impunity.