Corruption présumée au Parlement européen : le Qatar, une vice-présidente, un ex-eurodéputé, des assistants et un directeur d’ONG dans la tourmente

Le Parlement européen est secoué par un scandale de corruption présumée par un pays du Golfe persique. Ce pays n’est autre que le Qatar selon nos confrères du Soir et de Knack. Des révélations en pleine coupe du monde de football. Après cinq mois d’investigations et au terme d’un vendredi de perquisitions multiples dans la région bruxelloise et sa périphérie (17 au moins), cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête menée par le parquet fédéral et instruite par le juge financier, Michel Claise.

Le parquet fédéral belge, compétent dans les dossiers de terrorisme et de criminalité organisée, a annoncé ces arrestations sans donner plus de précisions, qu’il s’agisse de l’identité des suspects ou de leur nationalité. Lors des perquisitions, la police a également mis la main sur quelque 600.000 euros en espèces, sur du matériel informatique et des téléphones portables.