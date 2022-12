Corruption présumée au Parlement européen : le PASOK demande à Eva Kaili de céder son siège de vice-présidente

Le Parlement européen est éclaboussé depuis vendredi par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Vendredi dans la soirée, l’eurodéputée socialiste grecque et vice-présidente du Parlement européen, a été interpellée à son domicile à Bruxelles pour être auditionnée.

Quatre hommes ont aussi été arrêtés dans le cadre de l’enquête, dont son compagnon Francesco Giorgi. L’enquête vise des faits de "corruption" et de "blanchiment d’argent" en bande organisée, a souligné le parquet fédéral belge. Le but était d'"influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen" en versant de l’argent ou des cadeaux.