Corruption présumée au Parlement européen : l’évolution du discours de l’eurodéputé Marc Tarabella par rapport au Qatar

À quelques jours de la fin de cette Coupe du Monde qatarie, quatre personnes, dont une vice-présidente grecque et un ex-eurodéputé italien, ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction bruxellois Michel Claise. Elles sont soupçonnées d’appartenir à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption. Une vaste enquête de la justice belge, impliquant le Qatar, fait trembler le Parlement européen sur ses fondations, depuis plusieurs jours.

16 perquisitions ont été menées en région bruxelloise, lors desquelles "environ 600.000 euros en liquide" et "du matériel informatique et des téléphones portables" ont été trouvés. Le Qatar est ainsi soupçonné d'"influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants". Des cadeaux et avantages offerts en vue d’améliorer la réputation de cet État du Golfe, décriée en matière de droits humains et de traitement des travailleurs étrangers.

Parmi les quatre individus figure le Belge Marc Tarabella, dont le domicile a été perquisitionné ce 10 décembre. "La justice fait son travail d’information et d’enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n’ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire", a commenté l’eurodéputé socialiste et, à ce titre, membre du groupe S&D au Parlement européen.