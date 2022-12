Corruption présumée au Parlement européen : l’Europe sous influence ?

Des perquisitions chez les eurodéputés, des valises de billets, une vice-présidente du Parlement européen derrière les barreaux… c’est le Quatargate, ce scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen et qui tache toute l’Union européenne. Plus que jamais aujourd’hui. Cependant, l’Europe sous influence, c’est un peu comme dire que la France va être championne du monde, c’est une évidence mais on a du mal à l’admettre…

Et pourtant si aujourd’hui on se gèle à la maison ou au bureau, ou plus sérieusement si les ménages ou les entreprises n’arrivent plus à payer leurs factures énergétiques, c’est parce que pendant trop longtemps, l’Europe a été sous influence. Une influence russe dont on paye le prix aujourd’hui.