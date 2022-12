Corruption présumée au Parlement européen : à l’origine du dossier, les services de renseignement, dont la Sûreté de l’État belge

L’enquête pour corruption, blanchiment d’argent et organisation criminelle dans la sphère du Parlement européen est ouverte depuis plus de quatre mois au niveau de la justice. Dans ce dossier du parquet fédéral, les investigations sont dirigées par le juge d’instruction Michel Claise et sont menées par les policiers fédéraux, dont les enquêteurs de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC).

Mais quel a été le point départ de cette enquête révélée vendredi par Le Soir et Knack ? La RTBF apprend que la genèse du dossier se situe au niveau des services de renseignements. Pendant plus d’un an, la Sûreté de l’État, en lien avec des services étrangers, a accumulé des informations et des indices d’infraction justifiant de confier ensuite le dossier au niveau judiciaire.