Corruption au Parlement européen : un tribunal italien postpose une quatrième fois sa décision sur l’extradition de Cozzolino

Le tribunal de Naples a reporté pour la quatrième fois sa décision sur l'extradition éventuelle de l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino vers la Belgique dans le cadre du Qatargate, indique mardi l'agence de presse transalpine ANSA. L'audience est remise au mardi 2 mai prochain.

Le juge napolitain a accepté les requêtes déposées par les avocats du suspect qui réclament davantage d'informations quant aux fondements de l'accusation formulée par la justice belge. Les défenseurs d'Andrea Cozzolino attendent également d'en savoir plus sur les conditions de détention prévues pour leur client. L'eurodéputé dit souffrir d'une maladie cardiaque. Andrea Cozzolino, 60 ans, est déjà assigné à résidence depuis deux mois. Il est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de pays tiers tels que le Qatar et le Maroc pour influencer les décisions du Parlement européen en leur faveur. L'homme politique rejette ces allégations. Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen, et l'eurodéputé belge Marc Tarabella sont eux en prison dans le cadre de cette affaire.