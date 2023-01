Corruption au Parlement européen : "Pier Antonio était un agent du Maroc au sein du Parlement européen"

Et puis Ana Gomes épingle une date charnière : 2019. Cette année-là, Pier Antonio Panzeri ne cache plus son soutien indéfectible au Maroc.

Un important accord sur la pêche et l’agriculture avec le Maroc est cassé par la justice européenne. C’est un coup dur pour Rabat et tous ceux qui avaient soutenu le Maroc, notamment au sein du groupe socialiste du Parlement européen. "Le lobbying pro-marocain s’est déclenché de façon assez furieuse. Même Panzeri, qui jusque-là était plutôt malin et dissimulé dans le soutien aux positions du Maroc est devenu très ouvert. Je me souviens d’avoir eu de grandes discussions, moi et d’autres collègues, au sein du groupe en plénière, en disant que ce n’est pas possible la position que défendent Pargneaux et Panzeri, et c’est là où j’ai fait peut-être mon alerte la plus véhémente : ces positions étaient des positions qui ne correspondent pas à nos valeurs et nos principes. Ce sont des positions des agents du Maroc. Ce n’était pas normal. Ce n’était pas seulement une question de position politique. Il y avait quelque chose de plus."

En 2019, Ana Gomes y a vu la confirmation de ses soupçons de corruption. Et elle regrette aujourd’hui que son groupe politique n’ait pas entendu à l’époque ses avertissements.



2019 est aussi une année importante parce que Pier Antonio Panzeri n’est pas réélu au Parlement européen. Mais Ana Gomes en est convaincue : l’Italien a profité des réseaux qu’il a construits pendant ses trois mandats pour continuer à servir les intérêts du Maroc. Et cette fois, c’est via son ONG des Droits de l’Homme, qu’il a appelé Fight Impunity (combattre l’impunité, ndlr).

Pour Ana Gomes, il n’y a pas de doute : Pier Antonio Panzeri est bien le personnage central du Qatargate et d’un éventuel Marocgate. Et son ONG serait l’instrument qu’il a créé pour acheter des membres du Parlement européen et leur pouvoir d’influence, au profit des Qataris et des Marocains. "Ils n’ont pas eu tort de choisir Panzeri comme le chef de file, conclut-elle. Parce qu’il était malin. Au point qu’il a eu cette perversité, une fois sorti du Parlement, il a créé une ONG avec ses tentacules dedans, pour continuer d’infiltrer, d’influencer et de manigancer. C’est vraiment… Machiavélique."



Tout comme Ana Gomes, la justice belge soupçonne Pier Antonio Panzeri d’être au cœur de ce scandale de corruption présumé. Il est inculpé pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d’argent. Et il s’agirait d’argent venant sans doute du Qatar et du Maroc.



On précisera que selon le journal Le Soir, Pier Antonio Panzeri nie toute forme de corruption du temps où il était eurodéputé, donc entre 2004 et 2019.

Nous avons contacté son avocat mais il n’a pas souhaité répondre à nos questions.