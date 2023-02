Corruption au Parlement européen : Marc Tarabella inculpé et placé sous mandat d’arrêt

L’eurodéputé Marc Tarabella a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l’affaire de corruption présumée au Parlement européen impliquant le Qatar et le Maroc.

Dans la même enquête, un autre eurodéputé socialiste, l’Italien Andrea Cozzolino, également privé de son immunité le 2 février, a été arrêté en Italie. "Il était visé par un mandat d’arrêt international, il a été arrêté et on attend son extradition", a déclaré ce porte-parole, Eric van der Sijpt.

Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, collègues au sein du groupe Socialistes & Démocrates au Parlement européen, sont soupçonnés d’avoir favorisé l’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions de l’institution. Ils ont tous deux été interpellés vendredi matin.

Marc Tarabella l’a été à son domicile d’Anthisnes, dans la région de Liège, où plusieurs perquisitions ont eu lieu vendredi matin ciblant notamment un coffre bancaire lui appartenant et des bureaux de sa mairie, selon le parquet.

Le second a été arrêté à Naples, en sortant d’une clinique où il avait subi des examens médicaux, avait indiqué vendredi l’agence de presse italienne Ansa.