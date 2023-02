Corruption au Parlement européen : inculpé et en détention provisoire, Marc Tarabella continue à clamer son innocence

L’eurodéputé belge Marc Tarabella a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt à la prison de Saint-Gilles pour corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen, a annoncé le parquet fédéral. C’est le quatrième inculpé à être écroué dans ce dossier. Il passera en chambre du conseil jeudi.

Privé de son immunité parlementaire, les devoirs d’enquête se sont précipités vendredi matin et l’eurodéputé belge a alors été interpellé à son domicile d’Anthisnes, en province de Liège. Dans la même enquête, un autre eurodéputé socialiste, l’Italien Andrea Cozzolino, a été arrêté en Italie.