Corruption à la FIFA : des ex-dirigeants de la Conmebol ont touché plusieurs millions de dollars en pots-de-vin

Plusieurs anciens dirigeants de la Conmebol, la Confédération sud-américaine de football, ont touché entre "30 et 32 millions de dollars" en pots-de-vin dans le cadre du Fifagate, a déclaré un homme d'affaires argentin lors du procès d'anciens dirigeants de Fox qui s'est ouvert mercredi à Brooklyn.

Alejandro Burzaco dépose en qualité de témoin après avoir plaidé coupable d'implication dans ce scandale de corruption ayant éclaboussé la Fédération Internationale de Football (FIFA) en 2015 sous l'ère Sepp Blatter.

Il a expliqué devant le tribunal que lui et deux anciens dirigeants de la chaîne de télévision Fox, Hernan Lopez et Carlos Martinez, avaient versé des pots-de-vins via la société T&T Cayman, d'un montant compris entre "30 et 32 millions de dollars", afin d'obtenir les droits de retransmission de la Copa Libertadores et de rencontres d'équipes nationales, amicales et qualificatives pour des compétitions internationales.

MM. Lopez et Martinez ainsi que Full Play, une entreprise sud-américaine, sont jugés pour corruption, fraude et blanchiment.

M. Burzaco a précisé que des pots-de-vin avaient été budgétisés à hauteur de 60 millions de dollars, mais que l'éclatement du Fifagate en 2015 avaient interrompu les versements.

Six principaux bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires de ces pots-de-vins, a-t-il encore affirmé, étaient six des plus puissants dirigeants de la Conmebol de l'époque, parmi lesquels son ancien président, Nicolas Leoz, décédé en 2019, l'Argentin Julio Grondona, ancien président de la Fédération argentine de football décédé en 2014, et Ricardo Texeira, l'ancien président de la Fédération brésilienne de football.

MM. Leoz, Grondona et Teixeira étaient aussi membres du Comité exécutif de la Fifa lorsque celui-ci avait décidé en 2010 d'attribuer l'organisation des Coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Les procédures d'attribution de ces deux Coupes du monde sont aujourd'hui sujettes à caution.

Les autres bénéficiaires de ces pots-de-vin, a déclaré M. Burzaco, sont l'ancien vice-président de la Conmebol Eugenio Figueredo, son ancien secrétaire général, Eduardo Deluca, et son ancien trésorier, Romer Osuna. "Nous avons corrompu tous ces messieurs et j'ai participé à ce plan", a assuré M. Burzaco.