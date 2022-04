Corps étranger dans le nez ou dans l'oreille : comment réagir ?

Les enfants aiment jouer et faire de nouvelles découvertes et expériences... Et cela vire parfois à la catastrophe ; un objet est introduit dans le nez ou l'oreille et y reste coincé. Et ce n'est pas qu'un jeu d'enfant, les adultes peuvent aussi en être victimes. Alors que faire dans ce genre de cas ? On fait le point avec le Dr Wauters, médecin-urgentiste, dans l'émission "La Grande Forme".

Ce genre de situation cocasse arrive plus souvent qu'on ne le pense ; qu'un enfant ou un adulte se retrouve avec un objet coincé dans le nez... Que faire dans ce genre de cas ? Explications avec le Dr Wauters, médecin-urgentiste.

Corps étranger dans le nez

Avant l'âge de 3 ans

On ne fait rien soi-même et on se dirige vers le service des urgences ou son généraliste s'il est disponible. N'essayez pas d'attraper le corps étranger en introduisant un pince à épiler ou tout autre objet car vous risquez d'enfoncer l'objet plus profondément dans l'oreille et d'abîmer celle-ci. D'où la nécessité d'aller voir un spécialiste quand il s'agit d'un bébé. En effet, en-dessous de l'âge de 3 ans, les enfants ne sont pas capables de se moucher donc mieux vaut ne rien faire et aller voir un spécialiste.

Dès l'âge de 3 ans

À partir de l'âge de 3 ans, on doit avoir le réflexe de demander à l'enfant de se moucher vu qu'il en est désormais capable. On peut aussi réinjecter de l'air en insufflant dans sa bouche ; on bouche la narine où il n'y a pas de corps étranger et on souffle dans sa bouche, en une fois très rapidement. Cela fait remonter l'air dans la narine obstruée et ça peut faire sortir le corps étranger. Si rien n'y fais, direction les urgences.

Chez les adultes

Si ça arrive à un adulte, le premier réflexe est à nouveau le même : se moucher tout en bouchant l'autre narine. Et si ne fonctionne pas, on va aux urgences où on va tenter d'aller rechercher l'objet avec l'aide d'une pince ou une sonde d'aspiration. "On a différents outils aux urgences pour y arriver et si on n'y arrive pas, on fait alors appel à un ORL. Il arrive aussi de devoir opérer c'est-à-dire d'emmener le patient en salle d'opération et de l'anesthésier pour pouvoir aller plus loin, c'est une manœuvre plus intrusive" explique le Dr Wauters.

Les objets les plus fréquents qu'on coince dans le nez sont la petite bille, le petit jouet, la pièce de Lego ou encore la fameuse petite pile ronde.