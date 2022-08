Corps étranger dans la plante des pieds : le corps va-t-il l’expulser ?

Cet été il a fait chaud et vous avez probablement marcher à pied nu ou en sandales. Vous avez marché sur la plage et sur ses coquillages morts et voilà vous retrouver avec un petit bout de coquillages à l’intérieur du pied. Que faire ? Le point avec Docteur Charlotte D’Huart, médecin référent dans l’émission "La Grande Forme".

Un corps étranger est un petit fragment d’un corps quelconque qui s’est glissé par accident sous la peau. Le plus souvent dans les mains et dans les pieds, on parle alors de corps étranger sous-cutané. Il s’agit le plus souvent d’échardes de bois, d’épines, de plantes de cactus mais ça peut aussi être des éclats de verre, des épines d’animaux ou alors des petits bouts de coquillages.

Le plus souvent le corps va développer une réaction inflammatoire non spécifique et il va lentement être expulsé de la peau. Il guérira en général sans cicatrice.

Dans d’autre cas il peut y avoir une réaction locale. Le corps va alors entourer le corps étranger de globules blancs et de bactéries. Cela va former une véritablement petite nodule entourant le corps étranger qui sera douloureux.

Dans certains cas rares, le corps ne veut pas réagir. On appelle ça la pénétration non réactive. La peau va alors retenir le corps étranger pendant deux nombreuses années. (ex : le tatouage)