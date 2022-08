Corps calciné découvert près de Gembloux : le deuxième suspect également inculpé pour assassinat et incendie volontaire

Deux individus ont été interpellés dans l’enquête sur la mort d’un homme dont le corps a été retrouvé à l’arrière d’une voiture en feu lundi à Lonzée, près de Gembloux.

Ce vendredi, le suspect principal a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour assassinat et incendie volontaire. Il devrait donc répondre de ses actes devant une cour d’assises. Un peu plus tard, le deuxième suspect a également été inculpé pour assassinat et incendie volontaire, en tant que co-auteur.

Le suspect principal connaissait la victime depuis quelques semaines. Il affirme que celle-ci le menaçait depuis quelques jours. L'individu, un commerçant, a expliqué que la victime tentait de le racketter et qu'elle se montrait menaçante. La victime l’aurait notamment menacé de venir chez lui pour obtenir plusieurs milliers d’euros. Le suspect a expliqué aux enquêteurs que faire appel à la police n’aurait servi à rien, et qu’il n’y avait donc pas d'autre issue possible.

Pour justifier son geste, l’habitant de Gembloux né en 1992 a notamment évoqué le "pédigrée" de la victime. Cependant, le procureur du Roi indique que l’homme était uniquement connu de la justice pour des faits de roulage et d’infraction Covid.

Les deux suspects passeront devant la chambre du conseil dans les prochains jours, probablement mardi après-midi.