Coronavius : malgré la hausse des nouveaux cas, la 4e dose n’est pas d’actualité selon la ministre Morreale

Pourquoi est-ce important, selon la ministre ? " L’OMS (organisation mondiale de la Santé) explique que des avortements non-médicalisés conduisent à un taux très important de mortalité infantile et de morbidité. Donc il est important que les états puissent avoir des dispositifs légaux qui permettent de pouvoir pratiquer ces avortements de manière sécurisée pour les femmes ". Première chose pour la Liégeoise.

A-t-on suffisamment verrouillé la législation ?

Le deuxième étant, citant Simone de Beauvoir qu’"il suffira d’une crise sociale, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause " doit " nous appeler (comme c’est le cas aux USA) à voir quels enseignements on peut en tirer en Belgique. A-t-on suffisamment verrouillé la législation ? ". Il faut selon la ministre, s’assurer, de manière précise et approfondie avec des constitutionnalistes que " si on ouvre le débat sur la constitution ce soit en faveur des femmes et pas en leur défaveur".