Coronavirus : Vandenbroucke préconise un assouplissement temporaire des règles de quarantaine dans les écoles

A l'avant-veille d'une réunion des ministres de la santé du pays, le ministre fédéral Frank Vandenbroucke préconise un assouplissement "temporaire" des règles de quarantaine pour réduire le nombre d'absents dans l'enseignement obligatoire.

M. Vandenbroucke propose ainsi que les enfants ayant eu un contact à haut risque dans leur milieu familial ne se mettent dorénavant plus d'office en quarantaine. Ceux-ci seraient dès lors autorisés à aller à l'école, mais à l'école seulement.

Pour les autres activités, ces enfants seraient en effet toujours tenus d'observer une quarantaine, selon la proposition du ministre fédéral qui sera débattue mercredi à l'occasion d'une nouvelle conférence interministérielle (CIM) Santé.

Tous les enfants contaminés au Covid, qu'ils soient symptomatiques ou non, sont eux toujours tenus de rester à la maison pour éviter de nouvelles contaminations.

Dans sa note préparatoire, M. Vandenbroucke se dit conscient que la non mise en quarantaine des enfants ayant eu contact à haut rapproché en milieu familial risque de faire augmenter le nombre de contaminations.

Mais "pour y remédier autant que possible, nous suggérons de demander aux enseignants et aux élèves de se faire tester systématiquement au moyen d'un autotest", ajoute M. Vandenbroucke.

"Cette politique pourrait être davantage soutenue, par exemple, en prévoyant via les écoles au moins un autotest gratuit par enfant/enseignant, et ce, pour un certain nombre de semaines", ajoute le ministre, sans dire toutefois qui financerait la mesure.