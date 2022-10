Coronavirus : "Vaccinons aussi les personnes de moins de 50 ans si ça permet de passer l’hiver plus tranquillement" explique Marius Gilbert

"Pour l’instant le vaccin est un vaccin qui a été déjà adapté. Il ne l’est pas au BA.5, mais à un variant qui n’est plus le variant originel de Wuhan. Donc le vaccin a tenu compte d’une certaine évolution génétique depuis la toute première vague d’infection". Marius Gilbert explique qu’au fil du temps, les variations génétiques du virus font que des variants échappent un peu à protection immunitaire donnée par les vaccins. "Comme avec les grippes et ses rappels de vaccins, on se dirige sans doute vers un modèle un peu analogue où, périodiquement, on sera amené à faire des rappels pour réactiver la protection qu’on a face aux variants en circulation".

Pour cette quatrième dose, l’avis du Conseil Supérieur de la Santé a été de donner priorité aux personnes de 50 ans et plus. Marius Gilbert rappelle tout de même que "certains jeunes font un covid où ils sont vraiment malades pendant une semaine. S’ils peuvent en réduire les effets avec un vaccin qui, rappelons-le, est globalement très très inoffensif, ça peut être une bonne chose pour traverser l’hiver plus tranquillement".