Coronavirus : un rapport confirme la baisse de bébés prématurés et de PMA durant le coronavirus

Le confinement a aussi entraîné une diminution "spectaculaire" des naissances prématurées, avec en 2020 "la proportion de prématurité la plus faible sur la période 2012 à 2021 en Régions bruxelloise et wallonne", pointe le Cepip. Cette baisse concerne les accouchements survenus entre 34 et 36 semaines de grossesse (prématurité tardive). Leur nombre diminue depuis le 1er avril 2020.

Si une diminution des grossesses menées à terme mais dont l'accouchement est survenu entre 37 et 38 semaines, a été observée dès le début de la pandémie, couplée à une augmentation des grossesses monofoetales menées jusque 39 semaines au moins, cette tendance n'est plus visible à partir du 1er janvier 2021, relève le Cepip.