Coronavirus : un nouveau vaccin pour la campagne de cet automne, il est validé par l’EMA

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera en Belgique à la mi-septembre.

Dans un premier temps, le nouveau vaccin sera proposé à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus ou en soins de longue durée, aux personnes présentant des comorbidités déjà diagnostiquées, à toutes les personnes dont l’immunité est affaiblie, aux femmes enceintes et à toutes les personnes travaillant dans le secteur des soins, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements de soins. Cela représente environ 2 millions de personnes.