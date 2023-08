Coronavirus : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires

Une infection latente par le cytomégalovirus pourrait ainsi accroître le risque de sévérité du Covid. La singularité génétique joue aussi: elle contrôle l'expression d'environ 1.200 gènes face au Covid, selon l'étude. L'étude établit aussi un lien entre une part d'héritage préhistorique et les disparités immunitaires.

Entre 1,5 et 2% des gènes des Européens et des Asiatiques sont issus de Néandertal. Ces travaux sont une nouvelle illustration des apports de la génétique pour comprendre la pandémie. Encore mi-juillet, une étude dans Nature a montré que les personnes porteuses d'un certain variant génétique ont deux fois plus de chances de ne pas tomber malades lorsqu'elles contractent le Covid-19.

La paléogénétique confirme aussi son intérêt. En 2020, deux ans avant son Nobel de médecine, le Suédois Svante Pääbo avait mis en évidence, avec d'autres chercheurs, la présence d'une portion particulière d'ADN, héritée de l'homme de Néandertal, chez les malades les plus graves du Covid. Cette portion d'ADN est plus fréquente chez des populations issues d'Asie du Sud.