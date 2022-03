Coronavirus : un an après les premières livraisons, le programme COVAX a-t-il tenu ses promesses ?

D’après les données de la Task Force Covid-19 et de Our World in Data, une initiative conjointe du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe de la Banque mondiale, de l’OMS et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour accélérer l’accès aux vaccins, l’Union européenne et les Etats-Unis sont est en tête des fournisseurs de vaccins pour le programme COVAX.

Ce résultat n’est néanmoins pas surprenant, l’objectif même de ce programme est le soutien des pays en développement, par les pays les plus riches. L’UE et les Etats-Unis étant deux grands pôles de richesses, il est alors logique que ces derniers participent activement au programme.

L’UE se place juste devant les Etats-Unis quant au nombre de vaccins donnés et livrés vers les pays bénéficiaires du mécanisme. Cependant, les Etats-Unis ont fourni un plus grand nombre de vaccins au bénéfice de COVAX. De plus, les Américains ont promis 345 millions de doses supplémentaires, alors que l’UE n’en a annoncé que 138 millions.