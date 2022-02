Coronavirus : un 2e booster possible pour les personnes vaccinées avec Johnson & Johnson

La conférence interministérielle de la Santé, qui regroupe tous les ministres du pays en charge de cette compétence, a décidé d’offrir la possibilité d’un deuxième booster, c’est-à-dire une 3e dose de vaccin, aux personnes qui ont reçu le vaccin monodose de Johnson & Johnson (Janssen).

Ces citoyens ont déjà été invités dans le passé à un premier rappel, mais le temps passant, une troisième injection (donc, un deuxième booster) est proposé pour relancer leur immunité. La France et l’Allemagne ont déjà pris cette décision. Elle concerne un peu plus de 400.000 Belges qui ont reçu ce vaccin. La plus grande partie touche des personnes de 40 à 65 ans (360.000) et des groupes vulnérables comme les sans-abri, que la Belgique souhaitait toucher rapidement par un vaccin monodose facile d’accès. En Wallonie, quelque 83.000 personnes de plus de 40 ans ont reçu ce vaccin.

Toutes les régions et communautés se sont finalement alignées sur cette décision de 2e booster, y compris la Wallonie qui était la plus hésitante, en raison de l'absence de recommandation de l'Agence européenne des Médicaments, à ce sujet.