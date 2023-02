Coronavirus : trois ans après, Hong Kong supprime l’obligation de porter le masque

Hong Kong a annoncé mardi la fin du port obligatoire du masque en extérieur comme en intérieur contre le coronavirus, ultime restriction sanitaire imposée pendant la pandémie.

La métropole chinoise était l’un des derniers endroits au monde à exiger le port du masque dans la quasi-totalité des lieux publics, pour tout individu âgé de plus de 2 ans, sous peine d’une amende de 10.000 dollars hongkongais (1200 euros). Les hôpitaux et les maisons de retraite pourraient néanmoins mettre en place leurs propres restrictions. Le port du masque avait été imposé il y a trois ans à Hong Kong, et a été maintenu près de 1000 jours.